एंथ्रोपिक की लिस्टिंग का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर तक सीमित नहीं रह सकता। इससे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के रियल एस्टेट बाजार में भी हलचल बढ़ने की उम्मीद है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े ब्रोकर्स का मानना है कि कंपनी के कर्मचारियों के पास आई नई दौलत से सैन फ्रांसिस्को में घरों की मांग बढ़ सकती है। कर्मचारी अपने शेयर बेचकर या उनके आधार पर कर्ज लेकर प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। Redfin के एक विश्लेषण के मुताबिक, एंथ्रोपिक के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के पास आईपीओ के बाद इतनी संपत्ति हो सकती है कि वे सैन फ्रांसिस्को के कुल घरों में से करीब 9% खरीद सकें।