22 Carat Gold Rate: सर्राफा बाजारों में आज शुक्रवार को सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में भाव बुरी तरह टूट गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, शुक्रवार को सुबह के सत्र में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,23,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,20,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ था। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,09,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ था। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,00,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 79,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ था।