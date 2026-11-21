मास्टर कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि प्रकाश सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि इस समय को पैनिक पीरियड के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे सोने-चांदी के रिप्राइसिंग सायकल के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा, 'फिलहाल बाजार दिसंबर में होने वाली फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की 90% संभावना मानकर चल रहा है। वहीं, अमेरिका के 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड अभी भी 5% से ऊपर बनी हुई है और डॉलर इंडेक्स भी 20 महीने के उच्च स्तर 103.8 पर टिका हुआ है। ऐसे माहौल में सोने जैसा एसेट, जिस पर निवेशकों को कोई ब्याज नहीं मिलता, बिकवाली के दबाव में है।'