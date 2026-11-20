सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एकमुश्त निवेश करना होता है। एकमुश्त निवेश के बाद हर तीन महीने में निवेशक को ब्याज आय मिलती है और मैच्योरिटी पर मूलधन वापस निवेशक को दे दिया जाता है। इस खाते में आप न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक की रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में इस समय 8.2 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है। सरकार हर तीन महीने में इस स्कीम पर ब्याज दर तय करती है। आप किसी भी अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।