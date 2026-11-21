EPS Pension Calculation: नौकरी के दौरान हर महीने पीएफ में जमा होने वाला पैसा रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का जरिया बन सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) का विकल्प देने का फैसला किया है। इसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय हर महीने, तीन महीने या छह महीने में किस्तों में निकाल सकेंगे। जो कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए भी पात्र हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद दो अलग-अलग जगह से हर महीने पैसा मिल सकता है। पहला, EPF में जमा रकम से नियमित निकासी और दूसरा EPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन। इस तरह कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी-खासी रेगुलर इनकम पा सकते हैं।