पीएफ कॉर्पस में SWP से अच्छी-खासी मंथली इनकम मिल सकती है। (PC: AI)
EPS Pension Calculation: नौकरी के दौरान हर महीने पीएफ में जमा होने वाला पैसा रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का जरिया बन सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) का विकल्प देने का फैसला किया है। इसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय हर महीने, तीन महीने या छह महीने में किस्तों में निकाल सकेंगे। जो कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए भी पात्र हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद दो अलग-अलग जगह से हर महीने पैसा मिल सकता है। पहला, EPF में जमा रकम से नियमित निकासी और दूसरा EPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन। इस तरह कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी-खासी रेगुलर इनकम पा सकते हैं।
एक अनुमान के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की उम्र अभी 28 साल है और उसकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये महीने है, तो 58 साल की उम्र तक उसका EPF कॉर्पस करीब 1.81 करोड़ रुपये हो सकता है। इस कैलकुलेशन में 5% सालाना सैलरी इंक्रीमेंट, 8.25 फीसदी औसत सालाना ईपीएफ ब्याज दर और 8.25 फीसदी सालाना ही SWP का रिटर्न माना गया है। इस 1.81 करोड़ रुपये के कॉर्पस पर 20 साल तक SWP के जरिए करीब 1.44 लाख रुपये महीने निकाले जा सकते हैं। EPS पेंशन को जोड़ने पर कुल मंथली इनकम करीब 1.56 लाख रुपये हो सकती है। आइए समझते हैं कि यह पूरा कैलकुलेशन कैसे काम करेगा।
|विवरण
|आंकड़े
|कर्मचारी की मौजूदा उम्र
|28 साल
|रिटायरमेंट की उम्र
|58 साल
|कुल योगदान अवधि
|30 साल
|शुरुआती बेसिक सैलरी + DA
|₹25,000 प्रति माह
|सालाना सैलरी में बढ़ोतरी
|5%
|कर्मचारी का EPF योगदान
|बेसिक सैलरी + DA का 12%
|कंपनी का EPF योगदान
|बेसिक सैलरी + DA का 3.67%
|कंपनी का EPS योगदान
|वेतन का 8.33%, अधिकतम ₹25,000 की वेतन सीमा तक
|EPF पर अनुमानित ब्याज दर
|सालाना 8.25%
|रिटायरमेंट के बाद EPF SWP पर अनुमानित रिटर्न
|सालाना 8.25%
|SWP की अवधि
|20 साल
|EPF कॉर्पस
|EPF SWP/EPS पेंशन की अवधि
|EPF से मासिक निकासी
|EPS की मासिक पेंशन
|कुल अनुमानित मासिक आमदनी (EPF + EPS)
|₹1.81 करोड़
|15 साल
|₹1,65,135
|₹11,429
|₹1,76,564
|₹1.81 करोड़
|20 साल
|₹1,44,474
|₹11,429
|₹1,55,903
|₹1.81 करोड़
|25 साल
|₹1,33,164
|₹11,429
|₹1,44,593
|₹1.81 करोड़
|30 साल
|₹1,26,679
|₹11,429
|₹1,38,108
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में गुरुवार को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक हुई। इसमें रिटायर होने वाले पीएफ मेंबर्स को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की सुविधा देने का फैसला लिया गया। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम को अपनी जरूरत के अनुसार नियमित अंतराल पर निकाल सकेंगे। इसके लिए हर महीने, तीन महीने या छह महीने का विकल्प चुना जा सकेगा। साथ ही बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।
हर कर्मचारी के लिए 1.81 करोड़ रुपये का ईपीएफ कॉर्पस बनना जरूरी नहीं है। कई बार नौकरी के दौरान घर खरीदने, बीमारी या दूसरी जरूरतों के लिए कर्मचारी ईपीएफ खाते से कुछ रकम निकाल लेते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट के समय उनके खाते में 1 करोड़, 50 लाख या 25 लाख रुपये भी हो सकते हैं। अगर कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है और 20 साल तक SWP के जरिए रकम निकालना चाहता है, तो 8.25% सालाना रिटर्न मानने पर अनुमानित मंथली इनकम यह होगी:
|रिटायरमेंट के समय EPF कॉर्पस
|EPF SWP/EPS पेंशन की अवधि
|EPF से मासिक निकासी
|EPS की मासिक पेंशन
|कुल अनुमानित मासिक आमदनी (EPF + EPS)
|₹1 करोड़
|20 साल
|₹79,833
|₹11,429
|₹91,262
|₹50 लाख
|20 साल
|₹39,917
|₹11,429
|₹51,346
|₹25 लाख
|20 साल
|₹19,958
|₹11,429
|₹31,387
इन आंकड़ों से पता चलता है कि रिटायरमेंट के समय पीफ खाते में जमा रकम के हिसाब से मंथली इनकम में बड़ा अंतर आ सकता है। ज्यादा कॉर्पस होने पर SWP से मिलने वाली रकम भी अधिक होगी।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श करें।)
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