24 Carat Gold Rate: सोना-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को वैश्विक बाजारों में दोनों कीमती धातुओं के भाव बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। कॉमेक्स पर सोना 4.62 फीसदी या 170 डॉलर की गिरावट के साथ 3,515.40 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, गोल्ड स्पॉट 2.40 फीसदी या 86.98 डॉलर की गिरावट के साथ 3,538 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। सोने के साथ ही चांदी भी भारी-भरकम गिरावट के साथ बंद हुई। शुक्रवार को कॉमेक्स पर चांदी का भाव 7.40 फीसदी या 3.32 डॉलर की गिरावट के साथ 41.56 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 4.16 फीसदी या 1.79 डॉलर की गिरावट के साथ 41.16 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। आइए जानते हैं कि भारत में बड़े ज्वैलर्स आज किस भाव सोना बेच रहे हैं।