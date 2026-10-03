पेंशन, रेंट या SWP… महंगाई को देखते हुए कौन-सी रिटायरमेंट इनकम है बेस्ट, देखिए कैलकुलेशन

रिटायरमेंट प्लानिंग में महंगाई का जरूर ध्यान रखें। (PC: AI)
रिटायरमेंट के लिए आज 50 हजार रुपये महीने की इनकम पर्याप्त लग सकती है, लेकिन 20 साल बाद यही रकम आपकी जरूरतों का आधा भी पूरा नहीं कर पाएगी। वजह है महंगाई। रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि आज कितनी आमदनी मिल रही है। असली सवाल यह है कि बढ़ती कीमतों के बीच 20 या 30 साल बाद उस आमदनी की ताकत कितनी बचेगी।
भारत में महंगाई का असर रिटायरमेंट प्लानिंग पर सीधे पड़ता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के आधार पर अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82 फीसदी रही। यह लगातार तीसरा महीना था, जब महंगाई आरबीआई के 4 फीसदी के मीडियम टर्म टार्गेट से ऊपर रही, हालांकि यह 2 से 6 फीसदी की तय सीमा के भीतर थी। एसबीआई रिसर्च ने अक्टूबर-नवंबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई के 6 फीसदी से ऊपर जाने का अनुमान जताया है। अगर महंगाई दर लंबे समय तक 6 फीसदी रहती है, तो करीब 12 साल में खर्च लगभग दोगुना हो सकता है।
इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर आज आपका महीने का खर्च 50,000 रुपये है, तो करीब 10 साल बाद इसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए लगभग 90,000 रुपये महीने की जरूरत पड़ सकती है। 20 साल बाद यह खर्च करीब 1.60 लाख रुपये महीना हो सकता है।
|समय
|समान लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए अनुमानित मासिक खर्च
|आज
|₹50,000
|10 साल बाद
|₹90,000
|20 साल बाद
|₹1,60,000
यहीं पर रिटायरमेंट प्लानिंग की असली परीक्षा शुरू होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है और पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। 20 साल बाद जब उसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए करीब 1.60 लाख रुपये महीने की जरूरत होगी, तब 50 हजार रुपये की पेंशन जरूरत का सिर्फ करीब 31 फीसदी ही पूरा कर पाएगी। यानी रकम वही रहेगी, लेकिन उसकी खरीदने की क्षमता काफी घट जाएगी।
कई रिटायर लोगों के लिए किराये की आमदनी कमाई का बड़ा जरिया होती है। अगर किराया हर साल करीब 5 फीसदी की दर से बढ़ता है, तो 20 साल में 50,000 रुपये का मासिक किराया बढ़कर लगभग 1.33 लाख रुपये हो सकता है। यह पेंशन के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति है, लेकिन फिर भी करीब 27,700 रुपये की कमी रह जाएगी। इसकी वजह यह है कि किराये में 5 फीसदी की बढ़ोतरी और महंगाई में 6 फीसदी की दर का सिर्फ 1 फीसदी अंतर 20 साल में बड़ा फर्क पैदा कर देता है। यही कंपाउंडिंग का असर है। छोटा अंतर भी लंबी अवधि में बड़ा हो जाता है।
|पैरामीटर
|पेंशन
|किराये की आय
|SWP
|शुरुआती मासिक आय
|₹50,000
|₹50,000
|₹50,000
|सालाना आय में बढ़ोतरी
|0%
|5%
|6%
|महंगाई दर
|6%
|6%
|6%
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP रिटायरमेंट के दौरान बढ़ते खर्च से निपटने का एक तरीका हो सकता है। इसमें जरूरत के हिसाब से हर साल निकासी की रकम बढ़ाई जा सकती है। अगर निकासी को महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाए, तो 50,000 रुपये की शुरुआती जरूरत 20 साल बाद करीब 1.60 लाख रुपये तक पहुंचाई जा सकती है। इस लिहाज से महंगाई के साथ आय बढ़ाने के मामले में SWP ज्यादा सीधा रास्ता दिखता है।
|अवधि
|6% महंगाई पर जरूरी आय
|फिक्स्ड पेंशन
|5% की दर से बढ़ता किराया
|महंगाई से जुड़ा SWP
|आज
|₹50,000
|₹50,000
|₹50,000
|₹50,000
|5 साल बाद
|₹66,911
|₹50,000
|₹63,814
|₹66,911
|10 साल बाद
|₹89,542
|₹50,000
|₹81,445
|₹89,542
|15 साल बाद
|₹1,19,828
|₹50,000
|₹1,03,946
|₹1,19,828
|20 साल बाद
|₹1,60,357
|₹50,000
|₹1,32,665
|₹1,60,357
लेकिन यहां एक पेंच है। सिर्फ निकासी बढ़ा देने से योजना सफल नहीं हो जाती। शुरुआत में आपके पास इतना बड़ा कॉर्पस होना चाहिए कि वह बढ़ती निकासी को लंबे समय तक संभाल सके। अगर शुरुआती फंड छोटा है या बाजार से अपेक्षित रिटर्न नहीं मिलता, तो बहुत तेजी से पैसा निकालना कॉर्पस को जल्दी खत्म कर सकता है।
इसलिए पेंशन सबसे ज्यादा स्थिरता देती है, किराये की आय बीच का रास्ता है, जबकि SWP में महंगाई के हिसाब से निकासी बढ़ाने की ज्यादा गुंजाइश रहती है। हालांकि हर विकल्प की अपनी सीमाएं हैं।
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