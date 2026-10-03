पेंशन, रेंट या SWP… महंगाई को देखते हुए कौन-सी रिटायरमेंट इनकम है बेस्ट, देखिए कैलकुलेशन

कई रिटायर लोगों के लिए किराये की आमदनी कमाई का बड़ा जरिया होती है। अगर किराया हर साल करीब 5 फीसदी की दर से बढ़ता है, तो 20 साल में 50,000 रुपये का मासिक किराया बढ़कर लगभग 1.33 लाख रुपये हो सकता है। यह पेंशन के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति है, लेकिन फिर भी करीब 27,700 रुपये की कमी रह जाएगी। इसकी वजह यह है कि किराये में 5 फीसदी की बढ़ोतरी और महंगाई में 6 फीसदी की दर का सिर्फ 1 फीसदी अंतर 20 साल में बड़ा फर्क पैदा कर देता है। यही कंपाउंडिंग का असर है। छोटा अंतर भी लंबी अवधि में बड़ा हो जाता है।