FD Interest Rate: स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर दे रहे 8.50% तक ब्याज, जानिए सरकारी और प्राइवेट बैंक कितना रिटर्न कर रहे ऑफर

स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। (PC: AI)
Senior Citizen FD: सीनियर सिटीजंस के लिए एफडी आज भी एक पसंदीदा निवेश विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर तय ब्याज कमाना चाहते हैं। इस समय कुछ बैंक 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजंस को 8.50% तक ब्याज दे रहे हैं। हालांकि, सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर एफडी करना समझदारी नहीं है। बैंक की शर्तें, समय से पहले एफडी तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना, न्यूनतम जमा राशि और डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसी बातों को भी देखना जरूरी है। उपलब्ध ताजा दरों में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.50% तक ब्याज दे रहा है।
स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन के लिए 8% से ज्यादा ब्याज देने वाले विकल्प मौजूद हैं। हालांकि, बैंक की दरें समय-समय पर बदल सकती हैं और कुछ बैंकों में सबसे ऊंची दर किसी खास अवधि पर लागू होती है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर 8.50% की ब्याज दर दे रहा है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की 5 साल की ब्याज दर 8% बताई गई है। एफडी की ब्याज दरें बदलती रहती हैं। निवेश करने से पहले संबंधित बैंक की वेबसाइट पर मौजूदा रेट और लागू शर्तें जरूर जांचें।
|स्मॉल फाइनेंस बैंक
|5 साल की एफडी पर ब्याज दर
|सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
|8.50%
|जन स्मॉल फाइनेंस बैंक
|8.00%
|उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.70%
|इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.50%
|उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.50%
|एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.25%
|स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.25%
प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बात करें तो डीसीबी बैंक 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 8% ब्याज दे रहा है। इसके बाद एसबीएम बैंक इंडिया और यस बैंक की 7.50% की ब्याज दर है। वहीं, एक्सिस बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक 7.25% की ब्याज दर दे रहे हैं।
|बैंक
|5 साल की एफडी पर ब्याज दर
|डीसीबी बैंक
|8.00%
|एसबीएम बैंक इंडिया
|7.50%
|यस बैंक
|7.50%
|एक्सिस बैंक
|7.25%
|जम्मू एंड कश्मीर बैंक
|7.25%
|आरबीएल बैंक
|7.20%
|तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक
|7.20%
|इंडसइंड बैंक
|7.15%
|आईसीआईसीआई बैंक
|7.10%
सरकारी बैंकों में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली एफडी दरें आम तौर पर स्मॉल फाइनेंस और कुछ प्राइवेट बैंकों की तुलना में कम हैं। एसबीआई 5 साल से 10 साल तक की एफडी पर सीनियर सिटीजंस को 7.05% ब्याज दे रहा है।
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