3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

FD Interest Rate: स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर दे रहे 8.50% तक ब्याज, जानिए सरकारी और प्राइवेट बैंक कितना रिटर्न कर रहे ऑफर

Senior Citizen को 5 साल की FD पर कुछ बैंकों में 8.50% तक ब्याज मिल रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इस अवधि पर 8.50% की रेट ऑफर कर रहा है। जबकि DCB Bank 8% ब्याज दर दे रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 03, 2026

senior citizen fd interest rates

स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। (PC: AI)

Senior Citizen FD: सीनियर सिटीजंस के लिए एफडी आज भी एक पसंदीदा निवेश विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर तय ब्याज कमाना चाहते हैं। इस समय कुछ बैंक 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजंस को 8.50% तक ब्याज दे रहे हैं। हालांकि, सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर एफडी करना समझदारी नहीं है। बैंक की शर्तें, समय से पहले एफडी तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना, न्यूनतम जमा राशि और डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसी बातों को भी देखना जरूरी है। उपलब्ध ताजा दरों में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.50% तक ब्याज दे रहा है।

5 साल की FD पर कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे ज्यादा ब्याज?

स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन के लिए 8% से ज्यादा ब्याज देने वाले विकल्प मौजूद हैं। हालांकि, बैंक की दरें समय-समय पर बदल सकती हैं और कुछ बैंकों में सबसे ऊंची दर किसी खास अवधि पर लागू होती है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर 8.50% की ब्याज दर दे रहा है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की 5 साल की ब्याज दर 8% बताई गई है। एफडी की ब्याज दरें बदलती रहती हैं। निवेश करने से पहले संबंधित बैंक की वेबसाइट पर मौजूदा रेट और लागू शर्तें जरूर जांचें।

स्मॉल फाइनेंस बैंक5 साल की एफडी पर ब्याज दर
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक8.50%
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक8.00%
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक7.70%
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक7.50%
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक7.50%
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक7.25%
स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक7.25%

प्राइवेट बैंकों में DCB Bank है सबसे ऊपर

प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बात करें तो डीसीबी बैंक 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 8% ब्याज दे रहा है। इसके बाद एसबीएम बैंक इंडिया और यस बैंक की 7.50% की ब्याज दर है। वहीं, एक्सिस बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक 7.25% की ब्याज दर दे रहे हैं।

बैंक5 साल की एफडी पर ब्याज दर
डीसीबी बैंक8.00%
एसबीएम बैंक इंडिया7.50%
यस बैंक7.50%
एक्सिस बैंक7.25%
जम्मू एंड कश्मीर बैंक7.25%
आरबीएल बैंक7.20%
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक7.20%
इंडसइंड बैंक7.15%
आईसीआईसीआई बैंक7.10%

सरकारी बैंकों में SBI दे रहा 7.05% ब्याज दर

सरकारी बैंकों में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली एफडी दरें आम तौर पर स्मॉल फाइनेंस और कुछ प्राइवेट बैंकों की तुलना में कम हैं। एसबीआई 5 साल से 10 साल तक की एफडी पर सीनियर सिटीजंस को 7.05% ब्याज दे रहा है।

पेंशन, रेंट या SWP… महंगाई को देखते हुए कौन-सी रिटायरमेंट इनकम है बेस्ट, देखिए कैलकुलेशन

ये भी पढ़ें
Retirement Planning

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Oct 2026 06:10 pm

Published on:

03 Oct 2026 06:10 pm

Hindi News / Business / FD Interest Rate: स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर दे रहे 8.50% तक ब्याज, जानिए सरकारी और प्राइवेट बैंक कितना रिटर्न कर रहे ऑफर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Retirement के बाद पूरा पैसा FD में रखना सही है? यह 3-बकेट स्ट्रैटेजी आ सकती है आपके काम

Retirement Planning Tips
कारोबार

पेंशन, रेंट या SWP… महंगाई को देखते हुए कौन-सी रिटायरमेंट इनकम है बेस्ट, देखिए कैलकुलेशन

Retirement Planning
कारोबार

Crude Oil Import: 27 नहीं अब 43 देशों से कच्चा तेल मंगा रहा भारत, क्रिटिकल मिनरल्स लाने के लिए भी बदल रही रणनीति

Crude Oil Import
कारोबार

SIP में छोटी रकम से कैसे बनाया जाए बड़ा फंड? 2,100 रुपये महीने के निवेश से समझिए कैलकुलेशन

SIP Calcutator
कारोबार

Cyber Fraud के नए-नए तरीके अपना रहे धोखेबाज, पढ़े-लिखे लोग भी हो रहे शिकार, बचना है तो ध्यान रखें ये बातें

Cyber Fraud
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.