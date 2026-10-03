FD Interest Rate: स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर दे रहे 8.50% तक ब्याज, जानिए सरकारी और प्राइवेट बैंक कितना रिटर्न कर रहे ऑफर

Senior Citizen FD: सीनियर सिटीजंस के लिए एफडी आज भी एक पसंदीदा निवेश विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर तय ब्याज कमाना चाहते हैं। इस समय कुछ बैंक 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजंस को 8.50% तक ब्याज दे रहे हैं। हालांकि, सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर एफडी करना समझदारी नहीं है। बैंक की शर्तें, समय से पहले एफडी तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना, न्यूनतम जमा राशि और डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसी बातों को भी देखना जरूरी है। उपलब्ध ताजा दरों में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.50% तक ब्याज दे रहा है।