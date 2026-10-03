Cyber Fraud: फर्जी डिलीवरी से लेकर ओटीपी स्कैम तक, पढ़े-लिखे लोगों को भी शिकार बना रहे धोखेबाज, जानिए कैसे बचें

साइबर ठगी अब सिर्फ फर्जी लिंक, संदिग्ध कॉल या लालच देने वाले मैसेज तक सीमित नहीं रह गई है। ठग ऐसे तरीके अपना रहे हैं, जिनमें सामने वाले को कुछ समय तक शक ही नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि अच्छी पढ़ाई और डिजिटल जानकारी रखने वाले लोग भी कई बार इन जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं। इसकी एक वजह यह है कि ठग अब डर, जल्दबाजी और तनाव का सहारा लेकर लोगों से गलत फैसला करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कुछ सेकंड की जल्दबाजी बैंक खाते पर भारी पड़ सकती है।