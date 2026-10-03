Gold Rate Outlook: एक हफ्ते में 10,000 रुपये टूटी चांदी, सोने में भी गिरावट, एक्सपर्ट से जानिए अगले हफ्ते कहां जा सकते हैं रेट

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में ज्यादा गिरावट दिखाई दी है। बॉन्ड यील्ड में तेजी और क्रूड ऑयल में उछाल इसके पीछे प्रमुख कारण रहे। गुड रिटर्न्स के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते शनिवार 26 सितंबर 2026 को चांदी का भाव 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। आज 3 अक्टूबर को चांदी का भाव गिरकर 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है। इस तरह चांदी का भाव एक हफ्ते में 10,100 रुपये टूट गया है।