दुनिया के तेल बाजारों में बढ़ी हलचल, चीन, अमेरिका, रूस और भारत समेत कई देश बदल रहे अपनी रणनीति

तेल बाजार में रूस का कदम भी अहम है। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने घरेलू फ्यूल मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए ईंधन उत्पादकों के डीजल एक्सपोर्ट पर लगी रोक को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। रूस पहले भी पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर कई बार पाबंदियां लगा चुका है। इसका मकसद घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों और ईंधन की कमी को नियंत्रित करना रहा है। यूक्रेन की ओर से रूस की रिफाइनरियों पर ड्रोन हमलों के चलते भी वहां ईंधन उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ा है। यूक्रेनी सेना ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि उसने रूस की 45 फीसदी से ज्यादा रिफाइनिंग क्षमता को प्रभावित किया है।