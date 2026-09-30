Post Office की 1, 2, 3 और 5 साल की TD में डालें 6 लाख रुपये तो कितना मिलेगा रिटर्न, समझिए कैलकुलेशन

अगर आप 1 साल की टीडी में 6 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 6,42,484 रुपये मिलेंगे। इसमें 42,484 रुपये ब्याज आय होगी। अगर आप 2 साल की टीडी में 6 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 6,89,329 रुपये मिलेंगे। इसमें 89,329 रुपये ब्याज आय होगी। वहीं, 3 साल की टीडी में 6 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर 7,41,045 रुपये मिलेंगे। इसमें 1,41,045 रुपये ब्याज आय होगी। अगर आप 5 साल की टीडी में 6 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर 8,69,969 रुपये मिलेंगे। इसमें 2,69,969 रुपये ब्याज आय होगी।