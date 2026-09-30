शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले जान लें ये 8 छिपे हुए जोखिम, रिटर्न पर पड़ सकता है बड़ा असर

दुनिया की हजारों कंपनियों में निवेश करने के बावजूद हर कंपनी वेल्थ नहीं बनाती। रिपोर्ट में 1990 से 2020 के बीच 63,785 वैश्विक कंपनियों के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक, सिर्फ टॉप 2.39 फीसदी कंपनियों ने इस अवधि में बनी लगभग पूरी नेट वेल्थ तैयार की। बाकी कंपनियों का कुल योगदान बहुत कम रहा। यही वजह है कि किसी एक कंपनी की कहानी कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, सिर्फ कहानी सुनकर शेयर खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। एनरॉन, Peloton, Carvana और Nikola जैसी कंपनियां कभी निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय थीं, लेकिन बाद में अपने टॉप से 60 से 100 फीसदी तक गिर गईं। भविष्य की बड़ी कंपनियों को पहले से पहचान लेना आसान नहीं है। कई बार किसी कंपनी की असली सफलता का पता पीछे मुड़कर देखने पर ही चलता है।