Stock Market Today: बाजार में आज राहत के संकेत, 200 अंक बढ़कर ट्रेड कर रहा सेंसेक्स, जानिए कहां-कहां आई तेजी

शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)
Indian Stock Market: 2 दिन की गिरावट के बाद आज बुधवार को शेयर बाजार में राहत मिलती दिख रही है। शुरुआती कारोबार में मार्केट में खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि, बीएसई सेंसेक्स आज 88 अंक की मामूली गिरावट के साथ 72,441.15 पर खुला। लेकिन शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 24 मिनट पर यह 0.26 फीसदी या 180 अंक की बढ़त के साथ 72,716 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी-50 सुबह 9 बजकर 26 मिनट पर 0.08 फीसदी या 17.30 अंक की मामूली बढ़त के साथ 22,733 पर ट्रेड करता दिखा।
सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 19 शेयर शुरुआती कारोबार में हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, 11 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक तेजी टीसीएस में 2.40 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, टेक महिंद्रा में 2.12 फीसदी, एचसीएल टेक में 1.81 फीसदी, इंडिगो में 1.38 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 1.17 फीसदी और कोटक महिंद्रा बैंक में 0.86 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इससे इतर, अडानी पोर्ट्स में 1.83 फीसदी, सनफार्मा में 1.15 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 1.03 फीसदी, इटरनल में 0.69 फीसदी और एनटीपीसी में 0.66 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 2.55 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 2.46 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.02 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.80 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.33 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.43 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.75 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.29 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 1.77 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.37 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में सबसे अधिक 1.76 फीसदी की गिरावट दिखाई दी। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.77 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.44 फीसदी और निफ्टी 500 हेल्थकेयर में 1.57 फीसदी की गिरावट दिखाई दी।
|कंपनी
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
|2,078.40
|2.26%
|टेक महिंद्रा
|1,540.20
|1.97%
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,314.50
|1.73%
|इंडिगो
|4,953.50
|1.67%
|कोल इंडिया
|430.60
|1.32%
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,236.60
|1.19%
|मारुति सुजुकी
|11,999.00
|1.03%
|कोटक महिंद्रा बैंक
|410.05
|1.00%
|हिंदुस्तान यूनिलीवर
|1,881.20
|0.93%
|टीवीएस मोटर
|283.50
|0.91%
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|1,191.60
|0.81%
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|219.24
|0.77%
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|2,970.00
|0.75%
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|10,908.00
|0.73%
|एलएंडटी
|3,774.60
|0.68%
|ट्रेंट
|2,652.20
|0.65%
|कंपनी
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,215.50
|-5.12%
|मैक्स हेल्थकेयर
|932.00
|-5.10%
|बीएसई लिमिटेड
|3,109.00
|-2.84%
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|1,227.30
|-1.97%
|अडाणी पोर्ट्स
|1,787.30
|-1.90%
|अडाणी एंटरप्राइजेज
|2,922.90
|-1.68%
|सन फार्मास्युटिकल
|1,834.10
|-1.66%
|एचडीएफसी बैंक
|711.75
|-1.52%
|एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
|1,709.20
|-1.49%
|इटरनल
|323.60
|-1.30%
|एचडीएफसी लाइफ
|518.50
|-0.96%
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|946.20
|-0.94%
|बजाज फाइनेंस
|964.70
|-0.93%
|नेस्ले इंडिया
|1,335.30
|-0.77%
|टाइटन
|4,640.00
|-0.75%
|एनटीपीसी
|321.25
|-0.70%
कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिली है। जो ब्रेंट क्रूड 107 डॉलर के पार ट्रेड कर रहा था, वो अब 103 डॉलर के करीब आ गया है। कच्चे तेल में तेजी महंगाई को लेकर चिंता बढ़ाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव डालती है। क्रूड ऑयल के नीचे आने पर शेयर बाजार में भी निवेशकों का कॉन्फिडेंस वापस आया है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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