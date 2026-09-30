Stock Market Today: बाजार में आज राहत के संकेत, 200 अंक बढ़कर ट्रेड कर रहा सेंसेक्स, जानिए कहां-कहां आई तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 2.55 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 2.46 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.02 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.80 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.33 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.43 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.75 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.29 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 1.77 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.37 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में सबसे अधिक 1.76 फीसदी की गिरावट दिखाई दी। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.77 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.44 फीसदी और निफ्टी 500 हेल्थकेयर में 1.57 फीसदी की गिरावट दिखाई दी।