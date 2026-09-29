Gold Price: 3 दिन में करीब 4000 रुपये टूट गया सोना, चांदी में भी अच्छी-खासी गिरावट, आखिर क्यों गिर रहे हैं भाव

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में पिछले 3 दिन में अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर और वायदा ही नहीं, वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, 26 सितंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। यह आज 29 सितंबर को दोपहर 12 बजे गिरकर 1,48,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। इस तरह 3 दिन में दिल्ली में सोने के हाजिर भाव 3,880 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया है।