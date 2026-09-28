Gold Loan: सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने जा रहे हैं? पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें

गोल्ड लोन लेने वालों की प्रोफाइल में भी बदलाव आया है। Experian India के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष जैन के मुताबिक, युवा अब गोल्ड लोन को सिर्फ मजबूरी में लिया जाने वाला कर्ज नहीं, बल्कि एक वित्तीय साधन के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि, ट्रांसयूनियन सिबिल के भावेश जैन के मुताबिक उम्र के हिसाब से तस्वीर में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। 2025 में 30 साल से कम उम्र के लोगों की हिस्सेदारी गोल्ड लोन originations में 19% थी। 30 से 40 साल वालों की हिस्सेदारी 36%, 40 से 50 साल वालों की 26% और 50 साल से ज्यादा उम्र वालों की 19% थी। CRIF के मुताबिक, गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में महिलाओं की हिस्सेदारी अगस्त 2021 के 40.5% से बढ़कर अगस्त 2026 में 42.3% हो गई। 31 से 50 साल की उम्र वाले लोग कुल पोर्टफोलियो में करीब 60% हिस्सेदारी रखते हैं।