Stock Market: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 900 पॉइंट डाउन, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक बिकवाली

Stock Market on 28th September 2026: भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 161 अंक की गिरावट के साथ 73,734 पर खुला। लेकिन मार्केट खुलते ही बड़ी बिकवाली आ गई। सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 1.17 फीसदी या 880 अंक की गिरावट के साथ 73,025 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 1.19 फीसदी या 272 अंक की गिरावट के साथ 22,872 पर ट्रेड करता दिखा।