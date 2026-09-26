Home Loan Calculator: 65 लाख रुपये का होम लोन 30, 25 या 15 साल के लिए लें तो कितनी बनेगी EMI, कितना चुकाना पड़ेगा ब्याज

होम लोन पर 7 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर ऑफर हो रही है। (PC: AI)
Home Loan Interest Rate: घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए अगर आप होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक चुनने में जल्दबाजी न करें। कुछ बड़े बैंक होम लोन पर 7 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। हर ग्राहक को यही शुरुआती ब्याज दर मिले, यह जरूरी नहीं है। ब्याज दर ग्राहक की लोन चुकाने की कैपेसिटी, उसके इनकम सोर्स और क्रेडिट स्कोर जैसी चीजों पर डिपेंड करती है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की होम लोन दरें 7 फीसदी से शुरू हो रही हैं। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआती दर 7.10 फीसदी है। वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा 7.20 फीसदी और एसबीआई 7.25 फीसदी से होम लोन ऑफर कर रहा है। निजी बैंकों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक की शुरुआती दर 7.55 फीसदी, एचडीएफसी बैंक की 7.75 फीसदी और एक्सिस बैंक की शुरुआती ब्याज दर 8 फीसदी है।
|बैंक
|शुरुआती ब्याज दर
|बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|7.00%
|सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
|7.00%
|बैंक ऑफ इंडिया
|7.10%
|केनरा बैंक
|7.15%
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|7.15%
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|7.20%
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|7.25%
|पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
|7.25%
|ICICI बैंक
|7.55%
|HDFC बैंक
|7.75%
|एक्सिस बैंक
|8.00%
अगर आप 7 फीसदी ब्याज दर पर 65 लाख रुपये का होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 43,245 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 90,68,078 रुपये चुकाएंगे, जो मूल रकम से काफी बड़ी राशि है। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 45,941 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 25 साल में कुल ब्याज 72,82,194 रुपये चुकाएंगे। वहीं, अगर आप यह लोन 15 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 58,424 रुपये की बनेगी। यहां आप 15 साल में कुल ब्याज 40,16,291 रुपये चुकाएंगे, जो मूल रकम से काफी कम राशि है। यानी लोन की अवधि जितनी अधिक होगी, आपको ब्याज की कुल रकम उतनी ज्यादा पड़ेगी।
|लोन अवधि
|मासिक EMI
|कुल ब्याज
|कुल भुगतान
|30 साल
|₹43,245
|₹90,68,078
|₹1,55,68,078
|25 साल
|₹45,941
|₹72,82,194
|₹1,37,82,194
|15 साल
|₹58,424
|₹40,16,291
|₹1,05,16,291
अगर आप 8 फीसदी ब्याज दर पर 65 लाख का होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 47,695 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,06,70,091 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 50,168 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 85,50,416 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 15 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 62,117 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 46,81,129 रुपये चुकाएंगे।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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