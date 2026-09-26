Home Loan Calculator: 65 लाख रुपये का होम लोन 30, 25 या 15 साल के लिए लें तो कितनी बनेगी EMI, कितना चुकाना पड़ेगा ब्याज

अगर आप 7 फीसदी ब्याज दर पर 65 लाख रुपये का होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 43,245 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 90,68,078 रुपये चुकाएंगे, जो मूल रकम से काफी बड़ी राशि है। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 45,941 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 25 साल में कुल ब्याज 72,82,194 रुपये चुकाएंगे। वहीं, अगर आप यह लोन 15 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 58,424 रुपये की बनेगी। यहां आप 15 साल में कुल ब्याज 40,16,291 रुपये चुकाएंगे, जो मूल रकम से काफी कम राशि है। यानी लोन की अवधि जितनी अधिक होगी, आपको ब्याज की कुल रकम उतनी ज्यादा पड़ेगी।