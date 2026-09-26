ChatGPT यूजर्स की 53 तस्वीरें लीक, OpenAI के AI एजेंट्स पर उठ रहे बड़े सवाल

53 तस्वीरों के लीक होने का मामला खास तौर पर प्राइवेसी से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनएआई अपने एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए कुछ यूजर डेटा का इस्तेमाल करता है। इस प्रक्रिया में यूजर पोस्ट को पहले अनाम यानी anonymised किया जाता है। कंपनी के मुताबिक, ट्रेनिंग से पहले मेटाडेटा, नाम और संपर्क से जुड़ी जानकारी हटाई जाती है, ताकि डेटा को किसी व्यक्ति से जोड़ना मुश्किल हो। हालांकि, जानकारों ने चिंता जताई है कि इस प्रक्रिया के बावजूद व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी कुछ जानकारी बच सकती है और एआई एजेंट के काम के दौरान वह बाहर आ सकती है।