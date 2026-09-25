EMI के जाल में तो नहीं फंस गए आप? इन 5 तरीकों से फिर से संभाल सकते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ

सभी कर्ज एक जैसे नहीं होते। जिस लोन पर ब्याज दर ज्यादा है, उसे पहले खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपके पास अतिरिक्त रकम आती है, तो उसे महंगे कर्ज के प्रीपेमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, प्रीपेमेंट चार्ज जरूर जांच लें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईएमआई का दबाव अक्सर एक बड़े लोन से नहीं, बल्कि कई छोटे-छोटे कर्जों से बनता है। इसलिए हर ईएमआई को उसकी ब्याज दर के हिसाब से क्रम में रखना चाहिए और सबसे महंगे कर्ज को पहले चुकाने पर ध्यान देना चाहिए। पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया लोन लेने से भी बचें। अगर नया लोन कुल ब्याज और फीस को वास्तव में कम नहीं करता है, तो कर्ज का बोझ कम होने के बजाय बढ़ सकता है।