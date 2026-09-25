Share Market: निवेशकों ने ली राहत की सांस, 300 से ज्यादा अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, उधर पॉलिसीबाजार और NSE दोनों टूटे

Stock Market Today: गुरुवार की भारी गिरावट के बाद आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.43 फीसदी या 315 अंक की बढ़त के साथ 73,895 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज 0.34 फीसदी या 77 अंक की बढ़त के साथ 23,140 पर बंद हुआ।