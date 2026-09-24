LPG subsidy और आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का क्या है कनेक्शन? ग्राहक जान लें ये जरूरी बातें

यहां एक बात समझना जरूरी है। आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराने पर एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी। जिन ग्राहकों ने BAA पूरा नहीं किया है, वे भी एलपीजी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी संबंधित तेल कंपनी के डिजिटल चैनल पर उपलब्ध विकल्प के जरिए इसकी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके लिए IVRS, WhatsApp chatbot, मोबाइल ऐप और कंज्यूमर वेबसाइट जैसे माध्यम उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि, ऐसे ग्राहकों को एलपीजी बिना सब्सिडी के बाजार कीमत पर मिल सकती है। 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर OMC के अनुसार होगी। यानी असली फर्क सब्सिडी और रेगुलेटेड कीमत का पड़ेगा।