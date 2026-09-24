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LPG subsidy और आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का क्या है कनेक्शन? ग्राहक जान लें ये जरूरी बातें

LPG Aadhaar Authentication: 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG ग्राहकों के लिए Aadhaar Biometric Authentication महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिन ग्राहकों ने BAA पूरा नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी वाले रेगुलेटेड दाम पर सिलेंडर लेने के लिए ऑथेंटिकेशन कराना होगा।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Sep 24, 2026

Gas Cylinder New Rule

गैस कंपनी के ऐप से भी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। (PC: AI)

LPG Cylinder Rule Change: घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से अहम बदलाव होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा नहीं किया है, तो जल्द यह काम कर लेना जरूरी है। नए नियमों के तहत आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करने के बाद ही ग्राहक को रेगुलेटेड कीमत पर एलपीजी सिलेंडर और सरकारी सब्सिडी का फायदा मिल सकेगा। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर सही और पात्र परिवार तक पहुंचे और फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शन पर रोक लगे।

1 अक्टूबर से क्या बदल जाएगा?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जिन एलपीजी ग्राहकों ने अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए सिलेंडर बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन जिन ग्राहकों का BAA अभी बाकी है, उन्हें सब्सिडी वाले रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर एलपीजी रिफिल बुक करने के लिए पहले ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। यानी अगर आपका आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो इसे टालना महंगा पड़ सकता है।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

सरकार एलपीजी सब्सिडी का फायदा वास्तविक और पात्र घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहती है। इसी वजह से एलपीजी कनेक्शन को आधार से जुड़े बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे कई स्तर पर फायदा होने की उम्मीद है। मसलन, डुप्लीकेट कनेक्शन की पहचान की जा सकती है और घरेलू इस्तेमाल के लिए मिलने वाले सब्सिडी वाले सिलेंडरों के कमर्शियल या औद्योगिक इस्तेमाल पर भी नजर रखी जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सब्सिडी का पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे।

LPG Aadhaar Authentication कैसे कराएं?

अच्छी बात यह है कि ग्राहकों को इसके लिए सिर्फ गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। एलपीजी कंपनियों ने ऑथेंटिकेशन के लिए कई विकल्प दिए हैं।

  1. सिलेंडर की डिलीवरी के समय

जब आपके घर एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने वाला डिलीवरी कर्मचारी आए, तो उसके जरिए मौके पर ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया जा सकता है। इसके लिए OMC के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।

  1. गैस एजेंसी के शोरूम पर

ग्राहक अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर भी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करा सकते हैं।

  1. मोबाइल ऐप से घर बैठे

ग्राहक अपनी एलपीजी कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए खुद भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इंडेन के ग्राहकों के लिए IndianOil ONE ऐप है। भारत गैस के ग्राहकों के लिए HelloBPCL ऐप है और एचपी गैस के ग्राहकों को HP PAY ऐप पर जाना होगा। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो अपनी गैस कंपनी के ऐप में जाकर विकल्प चेक कर सकते हैं।

आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो क्या सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?

यहां एक बात समझना जरूरी है। आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराने पर एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी। जिन ग्राहकों ने BAA पूरा नहीं किया है, वे भी एलपीजी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी संबंधित तेल कंपनी के डिजिटल चैनल पर उपलब्ध विकल्प के जरिए इसकी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके लिए IVRS, WhatsApp chatbot, मोबाइल ऐप और कंज्यूमर वेबसाइट जैसे माध्यम उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि, ऐसे ग्राहकों को एलपीजी बिना सब्सिडी के बाजार कीमत पर मिल सकती है। 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर OMC के अनुसार होगी। यानी असली फर्क सब्सिडी और रेगुलेटेड कीमत का पड़ेगा।

LPG सिलेंडर पर कितनी मिलती है सब्सिडी?

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक घरेलू एलपीजी की कीमत पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। सितंबर 2026 में 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अनुमानित सब्सिडी करीब 210 रुपये प्रति सिलेंडर थी। इससे पहले जून 2026 में यह राशि करीब 721 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी। सब्सिडी की राशि समय और सरकार की नीति के अनुसार बदल सकती है। इसलिए ग्राहकों को अपने कनेक्शन पर लागू मौजूदा सब्सिडी की जानकारी संबंधित OMC के माध्यम से जांचनी चाहिए।

आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है?

आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एक तरह की ऑनलाइन पहचान सत्यापन प्रक्रिया है। इसमें ग्राहक की पहचान आधार से जुड़े बायोमेट्रिक डेटा के जरिए सत्यापित की जाती है। इसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या चेहरे की पहचान जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन है, उसकी पहचान सही तरीके से सत्यापित हो।

LPG ग्राहकों को अभी क्या करना चाहिए?

अगर आपने पहले ही आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा लिया है, तो दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक नहीं कराया है, तो 1 अक्टूबर से पहले इसे पूरा करना बेहतर रहेगा। इसके लिए अपनी गैस कंपनी का मोबाइल ऐप चेक करें या अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। खासकर उन ग्राहकों को अपने कनेक्शन और आधार की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए जो नियमित रूप से घरेलू LPG सब्सिडी का फायदा लेते हैं।

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Updated on:

24 Sept 2026 05:27 pm

Published on:

24 Sept 2026 05:27 pm

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