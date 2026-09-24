NSE के IPO ने निवेशकों को किया निराश, सिर्फ 0.84% प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

NSE Share Price: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर आज बीएसई पर लिस्ट हो गया है। यह बीएसई पर 0.84 फीसदी के प्रीमियम के साथ 1800 रुपये पर लिस्ट हुआ है। ग्रे मार्केट में भी एनएसई के शेयर में कुछ खास प्रीमियम देखने को नहीं मिला था। इन्वेस्टर गेन के अनुसार, लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में 2.13 फीसदी का प्रीमियम देखने को मिल रहा था। आईपीओ में प्राइस बैंड 1700 से 1785 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। ग्रे मार्केट में जिस प्रीमियम की उम्मीद थी, लिस्टिंग उससे भी कम रही है।