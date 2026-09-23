Stock Market: रिकॉर्ड हाई से 11,000 पॉइंट नीचे आ चुका है सेंसेक्स, कब टूटेगी बाजार की यह सुस्ती?

Basav Capital के फाउंडर संदीप पांडे के मुताबिक, भारतीय शेयर बाजार फिलहाल एफपीआई और एफआईआई के निवेश पैटर्न में बदलाव का इंतजार कर रहा है। उनका कहना है कि विदेशी निवेशक एक साल से ज्यादा समय से भारत और कुछ दूसरे उभरते बाजारों के रिटर्न को लेकर सतर्क हैं। भारत सरकार की ओर से NRI के FCNR बॉन्ड के जरिए डॉलर लाने की कोशिश हुई है, लेकिन यह लंबे समय का समाधान नहीं है। पांडे के मुताबिक, विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए ऐसे बड़े सुधार जरूरी होंगे, जिनसे भारतीय बाजार में पोर्टफोलियो निवेश ज्यादा आकर्षक बने। अगर विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली थमती है और वे फिर भारतीय शेयरों में पैसा लगाना शुरू करते हैं, तो बाजार के सेंटीमेंट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।