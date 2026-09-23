Vedanta Group Stocks: मेटल से लेकर पावर तक, वेदांता ग्रुप के शेयरों में दिखी अच्छी-खासी तेजी, जानिए वजह

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, वेदांता ग्रुप की कंपनियां हाई-बीटा स्टॉक्स में गिनी जाती हैं। यानी जब बाजार में तेजी का माहौल बनता है तो ऐसे शेयरों में उतार-चढ़ाव सामान्य से ज्यादा देखने को मिल सकता है। बुधवार को शेयर मार्केट में सकारात्मक माहौल का फायदा वेदांता ग्रुप के शेयरों को मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर बाजार में बनी चर्चा ने भी सेंटीमेंट को सपोर्ट दिया है। वेदांता की कंपनियों का कारोबार मेटल और एनर्जी जैसे सेक्टर से जुड़ा है। ऐसे में इन दोनों सेक्टर्स में तेजी का सीधा असर ग्रुप के शेयरों पर देखने को मिल रहा है।