Gold Silver Outlook: सोने और चांदी में से कहां मिल सकता है ज्यादा रिटर्न? एक्सपर्ट से समझिए

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा माहौल में सोना और चांदी में से किसे ज्यादा तवज्जो दी जाए। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, चांदी की तुलना में सोना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव के दौरान सोने को चांदी की तुलना में ज्यादा सीधा फायदा मिलता है। इसकी वजह यह है कि सोने को लंबे समय से सुरक्षित निवेश यानी सेफ हैवन एसेट माना जाता है। सोने का अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों के साथ भी उल्टा संबंध देखने को मिलता है। दूसरी तरफ, चांदी की मांग का बड़ा हिस्सा औद्योगिक इस्तेमाल से जुड़ा है। इसलिए इसकी कीमत पर वैश्विक आर्थिक गतिविधियों और इंडस्ट्रियल डिमांड का असर ज्यादा पड़ता है। यानी जब बाजार में तनाव बढ़ता है तो सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत होता है।