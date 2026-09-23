Indian Economy के लिए गुड न्यूज, अब S&P Global Ratings ने बढ़ाया GDP ग्रोथ का अनुमान, उधर RBI बढ़ा सकता है ब्याज दर

हालांकि, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का मानना है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कुछ कम हो सकती है। एजेंसी ने कहा है कि आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव, मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और मौसम से जुड़े जोखिम अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं। एसएंडपी के मुताबिक, इन परिस्थितियों को देखते हुए ब्याज दरों को लेकर तस्वीर भी बदल सकती है। मजबूत आर्थिक वृद्धि और महंगाई के दबाव के बीच एजेंसी को लगता है कि आने वाले समय में ऊंची ब्याज दरों की जरूरत पर जोर बढ़ सकता है।