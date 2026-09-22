Stock Market: IT, फार्मा और सीमेंट शेयरों में गिरावट से टूटा शेयर बाजार, जानिए कौन-से स्टॉक्स उछले और कहां आई मंदी

शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है। (PC: AI)
Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.44 फीसदी या 329 अंक की गिरावट के साथ 74,529 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.36 फीसदी या 85 अंक की गिरावट के साथ 23,329 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 7 शेयर हरे निशान पर और 23 शेयर लाल निशान पर थे।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 0.86 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.24 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.53 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.41 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.49 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.31 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.46 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.43 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 0.85 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक 1.21 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.14 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.90 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 0.43 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|कोल इंडिया
|428.00
|+3.21%
|इटरनल
|342.00
|+1.82%
|इंडिगो
|5,030.00
|+1.80%
|टाइटन
|4,928.50
|+1.10%
|डीआर रेड्डीज
|1,211.00
|+1.06%
|विप्रो
|166.00
|+0.88%
|टाटा स्टील
|184.97
|+0.86%
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,997.00
|+0.74%
|अडानी पोर्ट्स
|1,795.00
|+0.44%
|एनटीपीसी
|327.80
|+0.43%
|एशियन पेंट्स
|2,448.50
|+0.34%
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|230.70
|+0.32%
|मारुति सुजुकी
|12,190.00
|+0.30%
|ओएनजीसी
|236.13
|+0.21%
|एसबीआई लाइफ
|1,756.30
|+0.02%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|984.10
|-1.65%
|नेस्ले इंडिया
|1,363.90
|-1.52%
|बजाज फिनसर्व
|1,823.40
|-1.43%
|बजाज फाइनेंस
|1,008.80
|-1.22%
|सन फार्मा
|1,846.40
|-1.20%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,128.20
|-1.19%
|ट्रेंट
|2,782.90
|-1.16%
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|7,427.00
|-1.14%
|टीसीएस
|2,105.00
|-1.11%
|एलएंडटी
|3,866.40
|-0.98%
|मैक्स हेल्थकेयर
|1,056.50
|-0.95%
|एसबीआईएन
|987.00
|-0.90%
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|11,000.00
|-0.90%
|इंफोसिस
|1,029.40
|-0.88%
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,835.50
|-0.86%
|बजाज ऑटो
|11,363.00
|-0.85%
|हिंडाल्को
|973.00
|-0.84%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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