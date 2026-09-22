Stock Market: IT, फार्मा और सीमेंट शेयरों में गिरावट से टूटा शेयर बाजार, जानिए कौन-से स्टॉक्स उछले और कहां आई मंदी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 0.86 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.24 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.53 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.41 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.49 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.31 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.46 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.43 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 0.85 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक 1.21 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.14 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.90 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 0.43 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।