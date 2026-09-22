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Stock Market: IT, फार्मा और सीमेंट शेयरों में गिरावट से टूटा शेयर बाजार, जानिए कौन-से स्टॉक्स उछले और कहां आई मंदी

Stock Market on 22nd September 2026: सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक गिरावट बजाज फिनसर्व में 1.62 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, सनफार्मा, टीसीएस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Sep 22, 2026

Stock Market Today

शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है। (PC: AI)

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.44 फीसदी या 329 अंक की गिरावट के साथ 74,529 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.36 फीसदी या 85 अंक की गिरावट के साथ 23,329 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 7 शेयर हरे निशान पर और 23 शेयर लाल निशान पर थे।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 0.86 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.24 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.53 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.41 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.49 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.31 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.46 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.43 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 0.85 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक 1.21 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.14 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.90 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 0.43 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव
कोल इंडिया428.00+3.21%
इटरनल342.00+1.82%
इंडिगो5,030.00+1.80%
टाइटन4,928.50+1.10%
डीआर रेड्डीज1,211.00+1.06%
विप्रो166.00+0.88%
टाटा स्टील184.97+0.86%
अडानी एंटरप्राइजेज2,997.00+0.74%
अडानी पोर्ट्स1,795.00+0.44%
एनटीपीसी327.80+0.43%
एशियन पेंट्स2,448.50+0.34%
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज230.70+0.32%
मारुति सुजुकी12,190.00+0.30%
ओएनजीसी236.13+0.21%
एसबीआई लाइफ1,756.30+0.02%

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स984.10-1.65%
नेस्ले इंडिया1,363.90-1.52%
बजाज फिनसर्व1,823.40-1.43%
बजाज फाइनेंस1,008.80-1.22%
सन फार्मा1,846.40-1.20%
ग्रेसिम इंडस्ट्रीज3,128.20-1.19%
ट्रेंट2,782.90-1.16%
एचसीएल टेक्नोलॉजीज7,427.00-1.14%
टीसीएस2,105.00-1.11%
एलएंडटी3,866.40-0.98%
मैक्स हेल्थकेयर1,056.50-0.95%
एसबीआईएन987.00-0.90%
अल्ट्राटेक सीमेंट11,000.00-0.90%
इंफोसिस1,029.40-0.88%
अपोलो हॉस्पिटल्स8,835.50-0.86%
बजाज ऑटो11,363.00-0.85%
हिंडाल्को973.00-0.84%

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

22 Sept 2026 04:04 pm

Published on:

22 Sept 2026 03:45 pm

Hindi News / Business / Stock Market: IT, फार्मा और सीमेंट शेयरों में गिरावट से टूटा शेयर बाजार, जानिए कौन-से स्टॉक्स उछले और कहां आई मंदी

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