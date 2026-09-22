Mutual Fund SIP से 11 साल में करीब 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए हर महीने कितना करना होगा निवेश? समझिए कैलकुलेशन

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, 25x11x12 के फॉर्मूले के अनुसार, अगर आप 25,000 रुपये हर महीने 11 फीसदी एनुअल स्टेप अप के साथ किसी 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो 11 साल में 1,04,29,996 रुपये का फंड तैयार हो सकता है। इस रकम में 58,68,429 रुपये निवेश राशि है। वहीं, 45,61,567 रुपये ब्याज आय होगी। यहां एनुअल स्टेप अप में आपको हर साल अपनी एसआईपी की रकम में 11 फीसदी का इजाफा करना होगा।