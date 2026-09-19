555 दिन की FD पर ये बैंक दे रहे 7.50% तक ब्याज, 4 लाख डालें तो जानिए कितना मिलेगा रिटर्न

FD Interest Rates: अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रखना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD आज भी निवेश का एक आसान विकल्प है। खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से तय ब्याज के साथ पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इन दिनों 555 दिन की स्पेशल FD चर्चा में है, क्योंकि कुछ बैंक इस अवधि पर सामान्य ग्राहकों को 7.25% तक और सीनियर सिटीजंस को 7.50% तक ब्याज दे रहे हैं।