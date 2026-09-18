Sugar Stock Limit: सरकार ने चीनी पर लिया बड़ा फैसला, थोक खरीदारों के लिए बढ़ाई स्टॉक लिमिट, जानिए बड़े शहरों में क्या हैं आज रिटेल भाव

चीनी की कीमतों में हाल की तेजी के बाद अब कुछ राहत देखने को मिल रही है। सरकार के मुताबिक, खुदरा बाजार में चीनी का भाव अगस्त में करीब 65 रुपये प्रति किलो था, जो अब घटकर लगभग 58.50 रुपये प्रति किलो रह गया है। यानी कीमत में करीब 10% की कमी आई है। चीनी मिलों से निकलने वाली यानी एक्स-मिल कीमतों में गिरावट इससे भी ज्यादा रही है। सरकार के अनुसार, एक्स-मिल कीमत करीब 25% घट चुकी है। हालांकि, मिल स्तर पर कीमत कम होने का पूरा फायदा अभी ग्राहकों तक नहीं पहुंचा है। खुदरा कीमतों में गिरावट अपेक्षाकृत कम रहने से यही संकेत मिलता है।