Savings Account पर 7% तक ब्याज दे रहे ये बैंक, 5 लाख के बैलेंस पर जानिए कितने का होगा आपको फायदा

बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो बैंक 50 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर 2.50% सालाना ब्याज दे रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर ब्याज दर 2.60% है। 250 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर यह दर 2.75% हो जाती है। 500 करोड़ से ज्यादा और 1,000 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर बैंक 3% ब्याज दे रहा है। वहीं, 1,000 करोड़ से ज्यादा और 1,500 करोड़ रुपये तक की रकम पर ब्याज दर 3.15% है। 1,500 करोड़ से ज्यादा और 2,000 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर 3.30% ब्याज मिलेगा। इसके बाद 2,000 करोड़ से ज्यादा और 2,500 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर ब्याज दर अचानक बढ़कर 4.75% हो जाती है। 2,500 करोड़ से ज्यादा और 3,000 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर ब्याज दर 5.70% है। वहीं, 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैलेंस पर बैंक ऑफ इंडिया 6.25% सालाना ब्याज दे रहा है।