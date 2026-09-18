Savings Account पर 7% तक ब्याज दे रहे ये बैंक, 5 लाख के बैलेंस पर जानिए कितने का होगा आपको फायदा

बचत खाते पर भी अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। (PC: AI)
IDFC First Bank Savings Account Rate: बचत खाते में पैसा रखने वालों को कई बैंक अच्छी-खासी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। Canara Bank, Bank of India और IDFC FIRST Bank ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज दरों में इस महीने बदलाव किया है। खास बात यह है कि ब्याज दर आपके खाते में रखे बैलेंस के हिसाब से तय होती है। वहीं, HDFC Bank, ICICI Bank और SBI जैसे बड़े बैंक अभी सेविंग अकाउंट पर 2.50% सालाना ब्याज दे रहे हैं। इन बैंकों ने सितंबर में अपने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3 लाख रुपये तक के बैलेंस पर 2.50% सालाना ब्याज दे रहा है। अगर खाते में 3 लाख रुपये से ज्यादा और 25 लाख रुपये तक का बैलेंस है तो ब्याज दर 7% सालाना है। यानी इस स्लैब में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज काफी ज्यादा है। 25 लाख रुपये से ज्यादा और 5 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर बैंक 6.25% ब्याज दे रहा है। वहीं, 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैलेंस पर ब्याज दर 5% सालाना है।
केनरा बैंक में सेविंग अकाउंट की ब्याज दर 2.50% से लेकर 4% सालाना तक है। इसमें ब्याज खाते में रखी रकम के हिसाब से बदलता है। 100 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर बैंक 2.50% सालाना ब्याज दे रहा है। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा और 300 करोड़ रुपये से कम बैलेंस पर यह दर 2.65% है। 300 करोड़ रुपये से लेकर 500 करोड़ रुपये से कम बैलेंस पर ब्याज 3.10% है। वहीं, 500 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ रुपये से कम बैलेंस पर 3.40% ब्याज मिलेगा। 1,000 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ रुपये से कम बैलेंस रखने वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दर 3.55% है। 2,000 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा के बैलेंस पर सबसे ज्यादा 4% सालाना ब्याज दिया जा रहा है।
बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो बैंक 50 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर 2.50% सालाना ब्याज दे रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर ब्याज दर 2.60% है। 250 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर यह दर 2.75% हो जाती है। 500 करोड़ से ज्यादा और 1,000 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर बैंक 3% ब्याज दे रहा है। वहीं, 1,000 करोड़ से ज्यादा और 1,500 करोड़ रुपये तक की रकम पर ब्याज दर 3.15% है। 1,500 करोड़ से ज्यादा और 2,000 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर 3.30% ब्याज मिलेगा। इसके बाद 2,000 करोड़ से ज्यादा और 2,500 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर ब्याज दर अचानक बढ़कर 4.75% हो जाती है। 2,500 करोड़ से ज्यादा और 3,000 करोड़ रुपये तक के बैलेंस पर ब्याज दर 5.70% है। वहीं, 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैलेंस पर बैंक ऑफ इंडिया 6.25% सालाना ब्याज दे रहा है।
एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के सेविंग अकाउंट पर सभी बैलेंस स्लैब में 2.50% सालाना ब्याज मिल रहा है। इन तीनों बैंकों ने सितंबर 2026 में सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है।
एक्सिस बैंक भी 2.50% सालाना ब्याज दे रहा है। यह दर 2,000 करोड़ रुपये से कम के सेविंग अकाउंट बैलेंस पर लागू है। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में ब्याज दर बैलेंस के हिसाब से अलग-अलग है। बैंक सेविंग अकाउंट पर 2.50% से 4.25% तक सालाना ब्याज दे रहा है। पीएनबी और एक्सिस बैंक ने भी सितंबर 2026 में अपनी सेविंग अकाउंट ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
आइए जानते हैं कि दूसरे बैंकों की तुलना में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट में आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। यहां हर महीने ब्याज क्रेडिट होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट कैलकुलेटर के अनुसार, अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपये की रकम रखते हैं, तो 7 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से आप एक साल में 22,203 रुपये ब्याज आय कमा सकते हैं। वहीं, दूसरे बैंकों में 2.50 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से सालाना ब्याज 12,618 रुपये का बनेगा। इस तरह 7 फीसदी ब्याज दर होने पर आपको साल में 9,585 रुपये अधिक मिल जाएंगे।
अगर आप 10 लाख रुपये की रकम बचत खाते में रखते हैं, तो 7 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 1 साल में 58,348 रुपये कमा लेंगे। वहीं 2.50 फीसदी की ब्याज दर पर आपको 25,235 रुपये ही मिलेंगे। इस तरह आप 7 फीसदी ब्याज दर वाले बैंक में 33,113 रुपये अधिक कमा सकते हैं।
ध्यान रखें कि बैंक बचत खाते पर ब्याज दरों को समय-समय पर बदलते रहते हैं। साथ ही ब्याज क्रेडिट होने की अवधि भी हर बैंक में अलग-अलग हो सकती है।
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