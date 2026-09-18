Tata Group में मतभेद से निवेशकों को हुआ नुकसान, TCS और Tata Chemicals समेत कई कंपनियों के शेयर 8% तक टूटे

Tata Group Stocks: टाटा ग्रुप के शेयरों पर शुक्रवार को दबाव साफ नजर आया। टाटा केमिकल्स के शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 8% तक टूट गए। जबकि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन करीब 5% टूट गया। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टीसीएस का शेयर भी करीब 3.5% गिरकर 2,118 रुपये के आसपास आ गया। टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भी करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली। बाजार में यह हलचल ऐसे समय हुई है, जब टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।