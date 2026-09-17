NSE IPO करीब 41% हो चुका है सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में नहीं दिखा कुछ खास मुनाफा, जानिए एक्सपर्ट्स की राय

NSE IPO में QIB यानी योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए अधिकतम 50 फीसदी हिस्सा रिजर्व है। NII यानी गैर संस्थागत निवेशकों के लिए कम से कम 15 फीसदी हिस्सा रिजर्व है। रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 फीसदी हिस्सा रिजर्व है। आईपीओ में कंपनी की ओर से नए शेयर जारी नहीं किए जा रहे हैं। पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल यानी OFS है। इस आईपीओ में अधिकतम 12.64 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जा रहे हैं। हर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। यानी आईपीओ से मिलने वाला पैसा एनएसई के कारोबार में सीधे नया पूंजी निवेश करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फ्रेश इश्यू शामिल नहीं है।