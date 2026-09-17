Youngest Billionaires: 22-25 साल की उम्र में अरबपति बन गए ये Gen Z, AI से बिजनेस खड़ा कर कमा लिये अरबों डॉलर

Gen Z Billionaires: कभी कारोबार खड़ा करने और अरबों की संपत्ति बनाने में दशकों लगते थे। लेकिन मौजूदा दौर में तस्वीर तेजी से बदल रही है। कुछ युवा ऐसे हैं, जिन्होंने कॉलेज की उम्र में ही ऐसी टेक कंपनियां खड़ी कर दीं, जिनकी वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच गई। फोर्ब्स की 2026 वर्ल्ड्स बिलियनेयर्स लिस्ट में 30 साल से कम उम्र के रिकॉर्ड 35 अरबपति शामिल हैं। इनमें 12 ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी दौलत खुद बनाई है, यानी उन्हें यह संपत्ति विरासत में नहीं मिली। खास बात यह है कि इस युवा पीढ़ी के कारोबार में AI का दबदबा साफ नजर आता है। एआई से भर्ती से लेकर एआई की मदद से कोडिंग तक, नई पीढ़ी के फाउंडर्स सॉफ्टवेयर कंपनियों को तेजी से बड़े कारोबार में बदल रहे हैं।