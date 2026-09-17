Sugar Price: रिटेल और थोक दोनों बाजारों में टूटे चीनी के दाम, जानिए प्याज और खाने के तेलों के क्या चल रहे हैं रेट

चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को चीनी का भाव 1 रुपये गिरकर 54 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इसी तरह कानपुर में चीनी का भाव 1 रुपये गिरकर 52 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। रायपुर में कीमत 1 रुपये गिरकर 54 रुपये प्रति किलो, मुंबई में 1 रुपये गिरकर 53 रुपये प्रति किलो, रांची में बिना किसी बदलाव के साथ 55 रुपये प्रति किलो, कोलकाता में बिना किसी बदलाव के साथ 55 रुपये प्रति किलो, गुवाहाटी में बिना किसी बदलाव के साथ 56 रुपये प्रति किलो, हैदराबाद में 1 रुपये गिरकर 53 रुपये प्रति किलो पर और चेन्नई में बिना किसी बदलाव के साथ 58 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही।