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Sugar Price: रिटेल और थोक दोनों बाजारों में टूटे चीनी के दाम, जानिए प्याज और खाने के तेलों के क्या चल रहे हैं रेट

Sugar Price in Delhi: चीनी की औसत रिटेल कीमत में गिरावट दर्ज हुई है। प्याज में भी मामूली गिरावट आई है। वहीं, कई शहरों में चीनी के थोक व रिटेल भाव कम हुए हैं।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Sep 17, 2026

Sugar Price Today

चीनी की औसत रिटेल कीमत में गिरावट आई है। (PC: AI)

Sugar Price in Retail Market: पिछले कुछ दिनों से स्टेबल रहने के बाद कई शहरों में अब चीनी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। थोक कीमतों में भी कमी देखने को मिली हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चीनी की औसत रिटेल कीमत में भी बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। वहीं, प्याज की औसत रिटेल कीमत में भी मामूली गिरावट आई है। औसत कीमत वह भाव होता है, जिस पर सबसे अधिक सौदे होते हैं।

चीनी की रिटेल कीमतों में गिरावट

चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को चीनी का भाव 1 रुपये गिरकर 54 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इसी तरह कानपुर में चीनी का भाव 1 रुपये गिरकर 52 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। रायपुर में कीमत 1 रुपये गिरकर 54 रुपये प्रति किलो, मुंबई में 1 रुपये गिरकर 53 रुपये प्रति किलो, रांची में बिना किसी बदलाव के साथ 55 रुपये प्रति किलो, कोलकाता में बिना किसी बदलाव के साथ 55 रुपये प्रति किलो, गुवाहाटी में बिना किसी बदलाव के साथ 56 रुपये प्रति किलो, हैदराबाद में 1 रुपये गिरकर 53 रुपये प्रति किलो पर और चेन्नई में बिना किसी बदलाव के साथ 58 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही।

चीनी की थोक कीमतें

चीनी की थोक कीमतों में भी बुधवार को गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में चीनी का थोक भाव 30 रुपये प्रति क्विंटल घटकर 4920 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। कानपुर में कीमत 50 रुपये गिरकर 4950 रुपये प्रति क्विंटल, रायपुर में 100 रुपये गिरकर 4900 रुपये प्रति क्विंटल, मुंबई में 50 रुपये गिरकर 4950 रुपये प्रति क्विंटल, रांची में 5150 रुपये प्रति क्विंटल, कोलकाता में 5050 रुपये प्रति क्विंटल, गुवाहाटी में 100 रुपये गिरकर 5100 रुपये क्विंटल, हैदराबाद में 50 रुपये गिरकर 5100 रुपये प्रति क्विंटल और चेन्नई में बिना किसी बदलाव के साथ 5600 रुपये प्रति क्विंटल पर रही।

चीनी की औसत रिटेल प्राइस में भी गिरावट

उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य निगरानी कक्ष द्वारा जारी आवश्यक वस्तुओं की औसत दैनिक रिटेल प्राइस लिस्ट के अनुसार, चीनी की औसत रिटेल प्राइस में बुधवार को गिरावट दर्ज हुई। यह कीमत बुधवार को गिरकर 58.93 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। यह मंगलवार को 59.25 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। एक सप्ताह पहले यह कीमत 60.31 रुपये, एक महीने पहले 51.51 रुपये और 1 साल पहले 46.45 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी।

प्याज में मामूली गिरावट

प्याज की औसत दैनिक रिटेल कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी प्राइस लिस्ट के अनुसार, बुधवार को प्याज का औसत दैनिक रिटेल प्राइस 53.84 रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुआ। यह भाव मंगलवार को 53.92 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। एक हफ्ते पहले यह कीमत 52.66 रुपये, 1 महीने पहले 35.85 रुपये और एक साल पहले 27.71 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी।

खाने के तेलों के दाम

सरकारी प्राइस लिस्ट के अनुसार, बुधवार को सरसों के तेल का औसत रिटेल भाव 202.32 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। मूंगफली तेल का भाव 209.83 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। सोयाबिन तेल का भाव 166.3 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। सूरजमुखी तेल का भाव 193.72 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा।

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Updated on:

17 Sept 2026 12:51 pm

Published on:

17 Sept 2026 12:49 pm

Hindi News / Business / Sugar Price: रिटेल और थोक दोनों बाजारों में टूटे चीनी के दाम, जानिए प्याज और खाने के तेलों के क्या चल रहे हैं रेट

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