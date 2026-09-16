PF के लिए सैलरी की लिमिट 15000 से बढ़कर 25,000 हुई, जानिए करीब 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। ईपीएफओ की वेतन सीमा 2004 से 2014 के बीच नहीं बदली थी। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। अब करीब 12 साल बाद इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। सरकार का कहना है कि पिछले बदलाव के बाद से वेतन और आय में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही औपचारिक रोजगार का दायरा भी बढ़ा है। कई राज्यों और अलग-अलग क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन भी पुरानी 15,000 की सीमा के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में नई सीमा को मौजूदा वेतन स्तर के हिसाब से अपडेट किया गया है।