Pakistan में क्या लगने वाला है स्मार्ट लॉकडाउन? पेट्रोल की कीमत 384 पर पहुंची, शहबाज सरकार की बढ़ रहीं मुश्किलें

Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन के बारे में भी बातें हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अहम समुद्री रास्तों पर सप्लाई में रुकावट का असर अब पाकिस्तान के ऊर्जा बाजार पर साफ दिख रहा है। सरकार को एक तरफ आम लोगों को राहत देनी है, तो दूसरी तरफ तेल की खपत कम करने के विकल्पों पर भी विचार करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत 4.10 पाकिस्तानी रुपये बढ़कर 384.34 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, हाई-स्पीड डीजल 6.41 पाकिस्तानी रुपये महंगा होकर 415.83 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उतार-चढ़ाव को कीमत बढ़ाने की वजह बताया है।