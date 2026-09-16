FMCG और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, उधर IT शेयरों में हुआ सबसे अधिक नुकसान

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो निफ्टी एफएमसीजी में 1.63 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.44 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.51 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.74 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.55 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.79 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.99 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.70 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 1.58 फीसदी दर्ज हुई। निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी केमिकल्स और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में भी गिरावट दर्ज हुई।