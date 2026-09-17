Saudi Aramco ने रोकी भारतीय रिफाइनरीज को क्रूड ऑयल की सप्लाई, बढ़ सकता है देश में तेल का संकट

युद्ध शुरू होने के बाद से सऊदी अरामको भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 9 फीसदी हिस्सा सप्लाई कर रही थी। हालांकि, होर्मुज के रास्ते आने वाली सप्लाई पहले ही काफी कम हो गई थी। अब अरामको ने रेड सी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोनों रास्तों से भारत को होने वाली अपनी सप्लाई रोक दी है। इसका मतलब है कि भारतीय रिफाइनरों को सऊदी अरब से मिलने वाली तय कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई फिलहाल नहीं मिल रही है। अरामको आमतौर पर स्पॉट मार्केट में कच्चा तेल बेचने के बजाय भारत जैसे ग्राहकों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट और तय आधिकारिक बिक्री कीमतों के आधार पर सप्लाई करती है।