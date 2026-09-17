Tata Sons के बोर्ड ने N Chandrasekharan को दिया 5 साल का एक्सटेंशन तो उछल गए टाटा ग्रुप के शेयर

चंद्रशेखरन के नए कार्यकाल को मंजूरी मिलने का घटनाक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के एक अहम फैसले के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। आरबीआई ने पिछले सप्ताह टाटा संस की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने अपनी NBFC यानी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की मांग की थी। इस फैसले के बाद टाटा संस के शेयर बाजार में लिस्ट होने की संभावना फिर से चर्चा में आ गई है। कंपनी पिछले एक साल से ज्यादा समय से लिस्टिंग से बचने की कोशिश करती रही है। इसके लिए कंपनी ने 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भी चुकाया था।