Hero Motors, Jindal Supreme या SS Retail… किस IPO में दिख रहा सबसे अधिक GMP? जानें कंपनियों का कारोबार और दूसरी डिटेल्स

IPO GMP Today: सितंबर के इस हफ्ते में प्राइमरी मार्केट में निवेशकों के पास एक साथ तीन IPO में पैसा लगाने का मौका है। Hero Motors, SS Retail और Jindal Supreme के आईपीओ 16 सितंबर 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हैं और तीनों इश्यू 18 सितंबर तक खुले रहेंगे। खास बात यह है कि ग्रे मार्केट में तीनों आईपीओ को लेकर अलग-अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। जहां एसएस रिटेल और जिंदल सुप्रीम के GMP में तेजी दिखाई दे रही है। वहीं, हीरो मोटर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम पिछले सेशन के मुकाबले काफी घट गया है। तीनों आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट 21 सितंबर को होने की उम्मीद है। वहीं, एनएसई और बीएसई पर इनकी लिस्टिंग की संभावित तारीख 23 सितंबर 2026 बताई गई है।