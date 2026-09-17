Crude Oil: गहरे पानी में तेल ढूंढ़ने के लिए ऑयल इंडिया करेंगी 15,000 करोड़ का निवेश, 8 कुएं खोदने की है योजना

OIL के पास अंडमान, कृष्णा-गोदावरी (KG), महानदी और केरल-कोंकण बेसिन में समुद्री क्षेत्र हैं। कंपनी ने इन इलाकों में करीब 48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हासिल किया है। इसमें KG बेसिन के दो और महानदी बेसिन के दो ब्लॉक शामिल हैं। इनमें कुछ क्षेत्र बेहद गहरे समुद्र में हैं। कंपनी ने बताया कि इन इलाकों में 2D और 3D भूकंपीय सर्वे पूरा हो चुका है। रथ ने कहा कि कंपनी आठ कुओं की ड्रिलिंग करने की योजना बना रही है। हालांकि, असल संख्या इन फील्ड्स से मिले डेटा के विश्लेषण पर निर्भर करेगी।