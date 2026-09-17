17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Corruption Case: 100 रुपये की रिश्वत के बदले अब जाना होगा 1 साल जेल, 31 साल बाद आया फैसला

Jharkhand High Court: 1995 में बाइक की बुकिंग के लिए 100 रुपये रिश्वत लेने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व पार्सल क्लर्क की सजा बरकरार रखी है। हालांकि उम्र, बीमारी और लंबे समय तक चले केस को देखते हुए सजा घटा दी गई।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Gajanand Prajapat

Sep 17, 2026

Jharkhand High Court

Jharkhand High Court (photo IANS)

Jharkhand Corruption Case: रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर 1995 में 100 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में फंसे रेलवे के पूर्व पार्सल क्लर्क काली शंकर धोबी को 31 साल बाद भी राहत नहीं मिली। झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी है। हालांकि 75 साल की उम्र, खराब स्वास्थ्य और लंबे समय तक चले मुकदमे को देखते हुए कोर्ट ने जेल की सजा कम कर दी है। अब उन्हें अधिकतम एक साल जेल में रहना होगा। मामला एक मोटरसाइकिल को दूसरी जगह भेजने से जुड़ा था। इस मामले में शिकायतकर्ता निर्मल कुमार बेगानी अपनी मोटरसाइकिल हटिया रेलवे स्टेशन से बिहार के समस्तीपुर भेजना चाहते थे। आरोप था कि बाइक की बुकिंग के लिए पार्सल क्लर्क ने उनसे 100 रुपये रिश्वत मांगी।

CBI ने बिछाया था जाल

रिश्वत मांगे जाने की शिकायत निर्मल कुमार बेगानी ने CBI से की। शिकायत की जांच के बाद CBI ने जाल बिछाया। 27 अप्रैल 1995 को CBI टीम ने काली शंकर धोबी को 100 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

इसके बाद मामला विशेष अदालत में पहुंचा। करीब नौ साल चली सुनवाई के बाद 2004 में विशेष अदालत ने काली शंकर धोबी को दोषी ठहराया। धारा 7 के तहत उन्हें एक साल जेल और 4,000 रुपये जुर्माने की सजा मिली और धारा 13(2) के तहत डेढ़ साल जेल और 6,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं साथ चलनी थीं।

हाई कोर्ट में भी 20 साल से ज्यादा चला मामला

ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ काली शंकर ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में भी मामला दो दशक से ज्यादा समय तक चला। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषसिद्धि बरकरार रखी। हालांकि, कोर्ट उनकी उम्र, बीमारी और केस के लंबे समय तक चलने को देखते हुए सजा कम कर दी। धारा 7 की एक साल की सजा घटाकर छह महीने और धारा 13(2) की डेढ़ साल की सजा घटाकर एक साल कर दी गई। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। उनकी नौकरी पहले ही जा चुकी है। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर उन्हें दो महीने के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

Gujarat Digital Arrest: पहले लोन का झांसा, फिर मोबाइल पर कब्जा, डिजिटल अरेस्ट की करोड़ों की ठगी का खुला खेल

ये भी पढ़ें
Gujarat Digital Arrest case

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2026 09:00 pm

Published on:

17 Sept 2026 09:00 pm

Hindi News / National News / Corruption Case: 100 रुपये की रिश्वत के बदले अब जाना होगा 1 साल जेल, 31 साल बाद आया फैसला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में 1.25 लाख दीयों से रोशन हुआ विजय चौक, ‘भारत वन’ में लगाए जाएंगे 10 हजार पौधे

pm modi birthday
राष्ट्रीय

Crude Oil: गहरे पानी में तेल ढूंढ़ने के लिए ऑयल इंडिया करेंगी 15,000 करोड़ का निवेश, 8 कुएं खोदने की है योजना

India's energy security News
राष्ट्रीय

गणेश विसर्जन जुलूस को लेकर अलर्ट मोड पर हैदराबाद पुलिस, 20 हजार जवान होंगे तैनात, RAF ने संभाला मोर्चा

Hyderabad Ganesh Chaturthi Celebrations
राष्ट्रीय

Tata Sons की लिस्टिंग पर Tata Trusts का बड़ा बयान, Noel Tata बोले- सिर्फ IPO नहीं, सभी विकल्पों पर हो विचार

Tata Sons news
राष्ट्रीय

भूटान में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ‘आशीर्वाद का दीया’, एस. जयशंकर और किंग जिग्मे ने जलाया दीप

S Jaishankar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.