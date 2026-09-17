Gujarat Digital Arrest: पहले लोन का झांसा, फिर मोबाइल पर कब्जा, डिजिटल अरेस्ट की करोड़ों की ठगी का खुला खेल

गांधीनगर। गुजरात में 3.76 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी की रकम इधर-उधर करने वाले साइबर गिरोह के तीन सदस्यों को गुजरात पुलिस के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के बैंक खातों से 13 राज्यों में दर्ज 29 साइबर अपराध की शिकायतें जुड़ी मिली हैं और इन खातों में करीब 83.11 लाख रुपए का लेनदेन सामने आया है। आरोपियों की पहचान राजस्थान के अजमेर जिले के गोपाल राम, नेकदीन कठात और हरियाणा के जींद निवासी दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मैदानी जांच के बाद राजस्थान और चंडीगढ़ से आरोपियों को पकड़ा। मामला सीआइडी साइबर क्राइम सेल थाने में दर्ज एफआइआर की जांच के दौरान सामने आया।