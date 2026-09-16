फर्जी पासपोर्ट मामले में गुजरात कांग्रेस के नेता का बेटा गिरफ्तार

इस मामले में एटीएस थाने में 13 सितंबर को उसके खिलाफ जालसाजी और फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने के आरोपों को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा पासपोर्ट अधिनियम, के तहत पासपोर्ट हासिल करने के लिए गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। इसके आधार पर जांच के बाद उसे अहमदाबाद के साइंस सिटी इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ अहमदाबाद के नारणपुरा थाने और क्राइम ब्रांच में पहले से धोखाधड़ी व जालसाजी सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है।