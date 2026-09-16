amedabad शहर में डेंगू के मरीज बढ़े, सिविल अस्पताल में 156 मरीज, सोला सिविल अस्पताल में 214 पॉजिटिव केस

Ahmedabad: शहर में बारिश के बाद मच्छरजनित और मौसमी बीमारियों का असर बढ़ता नजर आ रहा है। असारवा स्थित सिविल अस्पताल में सितंबर के पहले 16 दिनों में ही डेंगू के 156 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पूरे अगस्त में 94 मरीज मिले थे। वहीं सोला सिविल अस्पताल में पिछले एक सप्ताह के दौरान ही डेंगू के 552 संदिग्ध मरीजों की जांच में 214 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई । यानी दोनों बड़े सरकारी अस्पतालों के आंकड़े बदलते मौसम में डेंगू के बढ़ते प्रभाव की ओर संकेत कर रहे हैं।सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी के अनुसार अगस्त में डेंगू के 94 मरीज सामने आए थे, जबकि 1 से 16 सितंबर के बीच ही 156 मरीज मिल चुके हैं। इस तरह 16 दिनों में अगस्त की तुलना में 62 मरीज अधिक सामने आए हैं। सितंबर के आंकड़े अगस्त से करीब 66 फीसदी अधिक हैं।