वडनगर आए एक ज्योतिष ने कहा था-महान व्यक्ति बनेंगे मोदी

अहमदाबाद/मेहसाणा. वह दौर था जब नरेंद्र मोदी देश की राजनीति के क्षितिज पर तो दूर, अपने गांव-वडनगर की गलियों में एक सामान्य स्कूली छात्र के रूप में जाने जाते थे। चौथी से 11वीं कक्षा तक उनके साथ पढ़े ईश्वरभाई पटेल को आज भी बचपन का वह नरेंद्र याद है-पढ़ाई में तेज, खेलों में आगे, नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर। पटेल को एक और बात खास तौर पर याद है। बचपन में गांव में आए एक ज्योतिषी ने नरेंद्र को देखकर कहा था कि यह बच्चा आगे चलकर महान व्यक्ति बनेगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर पटेल ने पत्रिका से बातचीत में उन दिनों की कई यादें साझा कीं।