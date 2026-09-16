शहर के मिशन मिलियन ट्रीज को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन सिटी अवार्ड, बना दुनिया के लिए मॉडल

अभियान की खासियत केवल पौधरोपण नहीं है। पौधों की निगरानी के लिए जियो-टैगिंग, डिजिटल डैशबोर्ड, लाइडार और आरजीबी सेंसर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूषित पानी को शुद्ध कर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। दावा किया गया है कि घने पौधरोपण वाले क्षेत्रों में स्थानीय तापमान में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज की गई है। वहीं, 2020 से 2024 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले दिनों में 43 प्रतिशत कमी का दावा किया गया है। इस अभियान के तहत इस वर्ष 50 लाख पौधरोपण का लक्ष्य भी जल्द पूरा करने की तैयारी है।