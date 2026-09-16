अंबाजी में 20 से 26 सितंबर तक भादरवी पूनम का महामेला, तैयारियां जोरों पर

पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुजरातभर से अंबाजी महामेले में आने वाले पदयात्रियों के लिए 10 करोड़ रुपए का बीमा कवच उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लाभ राजस्थान में अंबाजी से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आने वाले पदयात्रियों को भी मिलेगा। बनासकांठा जिले की सीमा में किसी पदयात्री के साथ आकस्मिक घटना होने पर तत्काल 2 लाख रुपए की बीमा सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। फूड वेस्ट कलेक्शन एजेंसी नियुक्त की गई है। सेवा सामग्री वितरित करने वाले वाहनों के लिए करीब 10 निर्धारित स्थानों पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।